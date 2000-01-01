ودياً.. ريال مدريد يفوز على آرسنال بركلات الجزاء

وكالات / سما /

نجح فريق ريال مدريد الإسباني في العودة من بعيد والفوز على منافسه آرسنال الإنجليزي بركلات الجزاء الترجيحية، ضمن فعاليات بطولة كأس الأبطال الدولية الودية، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما.

وشهدت المباراة الكثير من الإثارة، حيث تعرض ناتشو مدافع ريال مدريد للطرد في الدقيقة التاسعة من عمر الشوط الأول، وبعدها نال سوكراتيس مدافع آرسنال البطاقة الحمراء قبل انتهاء الشوط بخمس دقائق فقط.

وأثناء اللقاء أيضًا، تعرض ماركو أسينسيو لإصابة خطيرة في الركبة اليسرى، والفحوصات الطبية الأولى تشير لإصابته بقطع في الرباط الصليبي.

آرسنال دخل المباراة بقوة، مستفيدًا من طرد ناتشو، بتسجيله الهدف الأول من ركلة جزاء عبر مهاجمه الفرنسي ألكسندر لاكازيت بالدقيقة العاشرة من عمر الشوط الأول.

ولم يكتفي آرسنال بذلك فقط، بل أحرز الهدف الثاني عبر طريق مهاجمه الآخر الجابوني أوباميانج، لينتهي الشوط الأول بتفوق الجانرز بهدفين نظيفين.

ولكن في الشوط الثاني، تغير وضع ريال مدريد رأسًا على عقب، وذلك بعد دخول ماركو أسينسيو، وجاريث بيل، وفينيسيوس جونيور.

وفي الدقيقة 57، سجل الويلزي جاريث بيل هدف تقليص النتيجة لريال مدريد، وبعدها بدقيقتين فقط، أحرز الإسباني ماركو أسينسيو هدف التعديل للمرينجي، لينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما.

واحتكم الفريقان لركلات الجزاء الترجيحية التي ابتسمت للمرينجي، وانتهت بنتيجة (3/2) لصالح ريال مدريد، ليفوز باللقاء بعد عودة مثيرة في الشوط الثاني.