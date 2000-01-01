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الكشف رسمياً عن عقوبة ليونيل ميسي

الأربعاء 24 يوليو 2019 09:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الكشف رسمياً عن عقوبة ليونيل ميسي


وكالات / سما /

كشف اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم المعروف باسم “كونميبول”، رسمياً، عبر موقعه الالكتروني على الإنترنت، عن العقوبات المفروضة على ليونيل ميسي، قائد المنتخب الأرجنتيني وبرشلونة.

وقرر اتحاد كرة القدم في أمريكا الجنوبية، إيقاف ليونيل ميسي مباراة واحدة فقط بسبب البطاقة الحمراء التي حصل عليها أمام تشيلي، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، في بطولة كوبا أمريكا الأخيرة.

وفرض اتحاد كرة القدم في أمريكا الجنوبية غرامة مالية بقيمة 1500 دولار أمريكي، على ميسي، تُخصم تلقائياً من المبالغ التي سيستلمها الاتحاد الأرجنتيني عقب مشاركته ببطولة كوبا أمريكا بالبرازيل.

وبذلك سيغيب ميسي عن أولى مباريات المنتخب الأرجنتيني في التصفيات المؤهلة لمونديال 2022، مع العلم أنه لا توجد أي استئناف ضد هذه القرارات التي أصدرها الاتحاد القاري في حق نجم برشلونة.

وقرر الكونميبول، فتح تحقيق بشأن تصريحات ليونيل ميسي والتي اتهم فيها الاتحاد الكروي بالفساد، وخلال الأسبوعين القادمة، سيعلن عما إذا كان هناك عقوبة للبولجا بسبب تصريحاته أم لا.

يذكر أن إيقاف ميسي مباراة واحدة، له ارتباط بالبطاقة الحمراء فقط، ولا علاقة له بالتصريحات النارية التي أطلقها ليونيل ميسي عقب مباراة تشيلي.

#ليونيل ميسي #الارجنتين

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