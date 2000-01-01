جولدين: نتنياهو لا يفعل شيء لإعادة الجنود الأسرى من غزة

القدس المحتلة / سما /

هاجم سمحا جولدين، والد الضابط الأسير لدى حماس، هدار جولدين، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيمين نتنياهو، في أعقاب تصريحاته بالأمس بشأن الجنود.

وبحسب القناة الثانية العبرية، قال سمحا جولدين، صباح اليوم الأربعاء، أن "نتنياهو لا يفعل المطلوب من أجل اعادة الجنود الأسرى من غزة".

وأضاف جولدين: "نتنياهو الذي استمر برئاسة الوزراء مدة طويلة، لم يقم بفعل أي شيء من أجل اعادة أبنائنا الأسرى لدى حماس بغزة".

يشار الى أن نتنياهو صرح بالأمس، خلال مراسيم احياء ذكرى القتلى بالحرب الأخيرة على غزة، "أننا لا نستطيع الإفصاح والتوضيح، لكننا نعمل الكثير من أجل اعادة هدرا وارون من غزة".