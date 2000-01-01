  1. الرئيسية
  2. غرائب منوعة

مصر.. فيديو مروع لشاب يلاحق والده ويحرقه حيا

الأربعاء 24 يوليو 2019 08:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مصر.. فيديو مروع لشاب يلاحق والده ويحرقه حيا


القاهرة / وكالات /

أقدم شاب على إشعال النيران في جسد والده بسبب خلافات بينهما، في محافظة البحيرة، وجرى نقل الأب للمستشفى المركزي لعلاجه.

ووفقا لصحيفة "الوطن" المصرية، فإن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا فيديو يرصد خلافا بين شاب ووالده أمام منزلهما بإحدى قرى مركز أبو المطامير.

ورصدت إحدى كاميرات المراقبة بأحد المنازل في القرية، خروج الأب مسرعا من منزله وخلفه ابنه، وأثناء جري المجني عليه وقع على الأرض، وقام الابن برش مادة حارقة على ملابس أبيه وأشعل النيران فيه.

وتدخل الأهالي لإنقاذ الأب وتمكنوا من إطفاء النيران وتم نقله إلى المستشفى، وتبين أن سبب الواقعة خلافات بين الابن ووالده.

وقالت صحيفة "الدستور" المصرية، إنها تواصلت مع الجهات الأمنية في أبو المطامير، للتأكد من صحة الواقعة وإذا كان هناك بلاغ بالفيديو، وكان الرد أنه لا يوجد حتى الآن بلاغ يخص تلك الواقعة ويجري التحقيق لبيان الملابسات وفحص الفيديو.

ونعتذر عن نشر الفيديو لبشاعته.

الأكثر قراءة اليوم

ليبرمان : تعهدت باغتيال هنية خلال 48 ساعة لكن ..

منسق شؤون الاسرى يزعم : "حماس تعيش في في اللا لا لاند "

ايهود باراك يعتذر للمجتمع العربي في "اسرائيل" عن أحداث أكتوبر 2000 الدامية

صور : العثور على جثة شاب من خان يونس في قبرص التركية

مشكلة حاملي هوية غزة المقيمين في الضفة

شاهد: احتفالات جنود الاحتلال خلال تنفيذ مجرزة تفجير المنازل في القدس المحتلة

خطاب هام للناطق العسكري باسم كتائب القسام حول أسرى الاحتلال الليلة

الأخبار الرئيسية

هكذا تحوّل بعض جنود الاحتلال إلى جواسيس ومخبرين

موجها رسائل لعائلات الجنود الاسرى.. القسام يحذر الاحتلال: ملف الجنود الاسرى عرضة للإغلاق نهائيا!

نتنياهو

نتنياهو: نستعد لمعركة عسكرية واسعة ضد قطاع غزة ويؤكد التزامه بإعادة الجنود الأسرى

الرئاسة

اجتماع عاجل للقيادة نهاية الاسبوع.. الرئاسة: "الخميس" مفترق طرق على كافة المستويات

اشتية: الوضع المائي في قطاع غزة خطير جدا