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حالة الطقس: اجواء حارة

الأربعاء 24 يوليو 2019 07:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
حالة الطقس: اجواء حارة


رام الله / سما /

توقعت دائرة الارصاد الجوية ان يستمر الجو اليوم الاربعاء حاراً الى شديد الحرارة، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث تبقى اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .
هذه الليلة يكون الجو معتدلاً في في المناطق الجبلية حاراً نسبياً الى حار بقية المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.
الخميس 2019/07/25: يستمر الجو حاراً الى شديد الحرارة، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث تبقى اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .
الجمعة 2019/07/26: يستمر الجو حاراً الى شديد الحرارة، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 4 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.
السبت 2019/07/27: يستمر الجو حاراً الى شديد الحرارة، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

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