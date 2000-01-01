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بري: الاجراءات التي اتخذت بحق الفلسطينيين بلبنان انتهت

الثلاثاء 23 يوليو 2019 10:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
بري: الاجراءات التي اتخذت بحق الفلسطينيين بلبنان انتهت


بيروت /سما/

أكّد رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​، خلال اتصال أجراه معه رئيس ​الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة​ ​الشيخ ماهر حمود​، أن “الاجراءات التي اتخذها وزير العمل ​كميل ابو سليمان​ فيما يعني ​العمال​ الفلسطينيين في لبنان قد انتهت منذ أن أعلن عن ذلك في مجلس النواب خلال جلسة مناقشة مشروع ​الموازنة​، بحضور كافة القوى السياسية”، مشيرًا إلى أنه “متفاهم على ذلك مع ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​، ورئيس ​مجلس الوزراء​ ​سعد الحريري​”.

ولفت بري الى أن “هذا الأمر سيتم اقراره نهائياً في أول جلسة لمجلس الوزراء”، موضحًا أن “أي موقف سياسي مغاير يصدر من أية فئة سياسية لن يغير من هذا الأمر شيئًا”.

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