الضابطة الجمركية تضبط 7 طن من اللحوم المجمدة الغير صالحة للاستهلاك الادمي

رام الله / سما /

افاد بيان لادارة العلاقات العامة والاعلام في جهاز الضابطة الجمركية ان الجهاز تمكن مساء اليوم من ضبط كمية كبيرة من اللحوم المجمدة الغير صالحة للاستهلاك الادمي والتي تقدر بحوالي 7 طن في محافظتي القدس واريحا.

وافاد البيان انه بناء على معلومات استخبارية دقيقة من جهاز الاستخبارات العسكرية حول وجود كمية كبيرة من اللحوم المجمدة الغير صالحة للاستهلاك الادمي في منطقة الرام بضواحي القدس وعلى الفور تم ابلاغ جهات الاختصاص بالمحافظة والصحة والزراعة وبوجود الاخوة في جهاز الاستخبارات العسكرية تم التوجه الى المنطقة حيث تم ضبط حوالي 4.5 طن من اللحوم المجمدة وبعد الكشف عليها قررت جهة الاختصاص اتلافها على الفور لعدم صلاحيتها للاستخدام الادمي، واستكمالاً للمعلومة من الاخوة بجهاز الاستخبارات حول وجود كمية اخرى في محافظة اريحا حيث تم تشكيل قوة مشتركة من الجهازين وبحضور جهات الاختصاص في وزراة الصحة وصحة بلدية اريحا ومداهمة المكان الذي توجد به اللحوم حيث تم ضبط حوالي 2.5 طن من اللحوم الغير صالحة للاستخدام الآدمي وتم التحفظ عليها لحين استكمال الاجراءات القانونية وتحويلهم للنيابة العامة.

ويهيب جهاز الضابطة الجمركية بالاخوة المواطنين بضرورة الابلاغ ع اي مواد فاسدة او مهربة من خلال الاتصال على الرقم المجاني لجهاز الضابطة الجمركية 132 او الصفحة الرسمية للجهاز من اجل توفير الامن الصحي والغذائي لابناء مجتمعنا الفلسطيني وحماية الاقتصاد الوطني.