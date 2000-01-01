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"شؤون المرأة" يبدأ مشروع حماية الناجيات من العنف

الثلاثاء 23 يوليو 2019 09:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
"شؤون المرأة" يبدأ مشروع حماية الناجيات من العنف


غزة / سما/

 بدأ مركز شؤون المرأة في غزة تنفيذ مشروع "حماية النساء والفتيات المهمشات والناجيات من العنف المبني على النوع الاجتماعي في قطاع غزة، من خلال الاستجابة متعددة القطاعات" من خلال تنظيم ثلاثة لقاءات مجتمعية تعريفية.

وقالت شيرين ابو ربيع منسقة برنامج تمكين المرأة، إن المشروع يهدف لتحسين واحترام حقوق النساء المهمشات والفتيات والناجيات من العنف المبني على النوع الاجتماعي، وتحسين وصولهن إلى الخدمات الأساسية القائمة على القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأوضحت ابو ربيع أن الفئة المستهدفة في هذا المشروع، تشمل النساء والرجال الذين تتراوح أعمارهن/ م بين 24-59 عاما، والفتيات والفتيان الذين تتراوح أعمارهم بين 14-17 عاما".

وأشارت إلى أن المشروع سيتضمن أنشطة متنوعة لأنواع متعددة من التدخلات الإنسانية، تتمثل في خدمات دعم نفسي واجتماعي جماعي، فردي، خدمات رعاية صحية تشخصية وعلاجية لحالات السرطان، تحويل حالات لمراكز صحية مجاناً للكشف وتلقي العلاج، وتقديم حقائب حماية لـ 100 حالة من النساء والفتيات، بالإضافة إلى تنظيم أيام ترفيهية للنساء والفتيات والرجال.

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