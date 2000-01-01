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البطش يدعو لمسيرة تضامنية مع أهالي وادي الحمص

الثلاثاء 23 يوليو 2019 09:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
البطش يدعو لمسيرة تضامنية مع أهالي وادي الحمص


غزة / سما /

شدّد عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، خالد البطش، على أن اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي باستهداف مئات الشقق في وادي الحمص بالقدس المحتلة، محاولة لتهويد القدس والمقدسات والنيل من عزيمة وإرادة المقدسات، مشيرًا إلى أن الاحتلال يستعين بهرولة بعض الدول العربية وتطبيعها مع العدو الصهيوني.

وأكد البطش في كلمة له خلال "مهرجان التفوق الـ18 فوج الوحدة والعودة" الذي تقيمه الرابطة الإسلامية لطلبة التوجيهي، أن الشعب الفلسطيني ليس لديه خيارات إلا بوحدة الصف الفلسطيني على أساس المقاومة والتحرير، والالتفاف حول المقاومة الفلسطينية التي تحمي الثوابت وتدافع عن المقدسات الإسلامية.

ودعا جماهير شعبنا الفلسطيني للمشاركة في المشيرة الحاشدة الجمعة المقبلة بعد صلاة العشاء والتي ستنطلق شمال غزة، تعبيرًا عن رفض شعبنا لمجزرة البيوت في وادي الحمص ولدعم أهلنا في وادي الحمص وللتأكيد على وحدة الشعب الفلسطيني.

وفي السياق،أشار عضو المكتب السياسي، إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يستهدف الشعب الفلسطيني ويطارده في كل مناحي الحياة باستهداف شبابه، مبينًا أن الاحتفال بالمتفوقين والمتفوقات رسالة إلى الاحتلال للتشبث بالحياة رغم العدوان والحصار على قطاع غزة وانقطاع الكهرباء

ولفت إلى أن اسم الاحتفال "فوج الوحدة والعودة" له علاقة بأهم ما يحتاجه الفلسطينيون وهو الوحدة الوطنية والعودة إلى فلسطين، مهنئًا الطلبة المتفوقين باسم حركة الجهاد الإسلامي وأمينها العام القائد زياد النخالة.

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