  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

تفاصيل لقاء وفد حماس برئاسة العاروري مع مسؤول إيراني

الثلاثاء 23 يوليو 2019 08:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
تفاصيل لقاء وفد حماس برئاسة العاروري مع مسؤول إيراني


طهران /سما/

التقى وفد حركة "حماس" الذي يزور طهران برئاسة نائب رئيس حركة حماس صالح العاروري مع الدكتور علي أكبر ولايتي مستشار المرشد الأعلى الإيراني للعلاقات الدولية ووزير الخارجية الأسبق.

وجرى خلال اللقاء البحث بشكل تفصيلي حول التحديات التي تفرضها صفقة القرن على القضية الفلسطينية والمنطقة باعتبارها مشروعا صهيونيا وأمريكيا يهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية وإعادة تنظيم المنطقة وفق المصالح الصهيونية والأمريكية واستهداف كل مواقع القوة في الأمة.

وأكد وفد حركة حماس أن كل الجرائم الإسرائيلية المرتكبة بحق شعبنا لن تثني المقاومة عن المضي قدما في برنامجها، وأن المواجهة اليوم مع العدو تتسع لتشمل الشعب الفلسطيني في القدس والضفة وغزة والشتات.

وإذ شكر وفد حماس إيران الدعم المقدم لشعبنا وقضيتنا على مدى عقود أربعة، فقد دعا إلى توسيع آفاق دعم صمود الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج وتطوير قدراته في المجالات التعليمية والصحية.

وجدد الوفد تأكيده أن "المقاومة" في فلسطين تمثل خط الدفاع الأول عن الأمة، ورأس الحربة في مواجهة العدوان الصهيوني.

بدوره أكد ولايتي ثبات مواقف ايران في دعم الحق الفلسطيني والقضية الفلسطينية والمقاومة في فلسطين.

وشدد على أن إيران لا تتردد في الإعلان عن مواقفها، وفي تقديم الدعم للشعب والمقاومة في فلسطين في إطار التزام استراتيجي ومبدئي تجاه قضية فلسطين.

الأكثر قراءة اليوم

ليبرمان : تعهدت باغتيال هنية خلال 48 ساعة لكن ..

شاهد: "المقاتل والسلاح".. الجيش المصري ينشر فيديو حماسيا لقواته المسلحة

صور : العثور على جثة شاب من خان يونس في قبرص التركية

شاهد: احتفالات جنود الاحتلال خلال تنفيذ مجرزة تفجير المنازل في القدس المحتلة

اسعار العملات مقابل الشيكل

مشكلة حاملي هوية غزة المقيمين في الضفة

"الأوقاف" تعلن موعد مغادرة الفوج الأول من حجاج غزة

الأخبار الرئيسية

نتنياهو

نتنياهو: نستعد لمعركة عسكرية واسعة ضد قطاع غزة ويؤكد التزامه بإعادة الجنود الأسرى

الرئاسة

اجتماع عاجل للقيادة نهاية الاسبوع.. الرئاسة: "الخميس" مفترق طرق على كافة المستويات

اشتية: الوضع المائي في قطاع غزة خطير جدا

ايهود باراك يعتذر للمجتمع العربي في "اسرائيل" عن أحداث أكتوبر 2000 الدامية

منسق شؤون الاسرى يزعم : "حماس تعيش في في اللا لا لاند "