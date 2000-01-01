  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الخارجية الروسية: هدم إسرائيل لمنازل فلسطينيين في القدس ينتهك القانون الدولي

الثلاثاء 23 يوليو 2019 08:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية الروسية: هدم إسرائيل لمنازل فلسطينيين في القدس ينتهك القانون الدولي


موسكو /سما/

دانت وزارة الخارجية الروسية قيام سلطات الاحتلال الاسرائيلي بهدم مبان ومنازل فلسطينية في حي "واد الحمص" ببلدة صور باهر بالقدس المحتلة، واعتبرته "إجراء ينتهك القانون الدولي ويقوض آفاق التسوية على أساس حل الدولتين".

وقالت الخارجية الروسية في بيان لها، اليوم الثلاثاء، نقلته "روسيا اليوم": "دمرت السلطات الإسرائيلية يوم 22 يوليو أبنية سكنية في منطقة صور باهر بالقدس الشرقية. وحسب المعلومات الواردة، فقد تم هدم أكثر من عشرة منازل متعددة الطوابق ما أدى إلى تشريد عوائل فلسطينية أصبحت دون مأوى".

وأضافت الوزارة في بيانها: "ننطلق من أن أفعالا كهذه يقوم بها الجانب الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة، هي إجراء غير شرعي من ناحية القانون الدولي، يقوض آفاق حل الدولتين لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي".

ودعت موسكو إسرائيل إلى "مراجعة قرار الهدم والامتناع عن مثل هذه الخطوات المدمرة مستقبلا". 

الأكثر قراءة اليوم

ليبرمان : تعهدت باغتيال هنية خلال 48 ساعة لكن ..

شاهد: "المقاتل والسلاح".. الجيش المصري ينشر فيديو حماسيا لقواته المسلحة

صور : العثور على جثة شاب من خان يونس في قبرص التركية

شاهد: احتفالات جنود الاحتلال خلال تنفيذ مجرزة تفجير المنازل في القدس المحتلة

اسعار العملات مقابل الشيكل

الحية: نطوف البلدان لنجمع الأموال والسلاح ولا نخاف من أحد!

مشكلة حاملي هوية غزة المقيمين في الضفة

الأخبار الرئيسية

نتنياهو

نتنياهو: نستعد لمعركة عسكرية واسعة ضد قطاع غزة ويؤكد التزامه بإعادة الجنود الأسرى

الرئاسة

اجتماع عاجل للقيادة نهاية الاسبوع.. الرئاسة: "الخميس" مفترق طرق على كافة المستويات

اشتية: الوضع المائي في قطاع غزة خطير جدا

ايهود باراك يعتذر للمجتمع العربي في "اسرائيل" عن أحداث أكتوبر 2000 الدامية

منسق شؤون الاسرى يزعم : "حماس تعيش في في اللا لا لاند "