الصليب الأحمر يعلن برنامج زيارات أسرى جنين وطوباس للشهر القادم

جنين / سما /

أعلن مكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر في محافظة جنين، اليوم الثلاثاء، عن جدول برنامج زيارات أسرى محافظتي جنين وطوباس لشهر آب القادم .

وأوضح الصليب الأحمر في بيان صحفي، أن زيارة أسرى سجون (الرملة، أيالون، نيتزان، جبعون، (Magen Neve Tirza) ، ستكون في 8 آب، في حين ستكون زيارة الأسرى في سجون: (هداريم، وهشارون وريمون واوفك)، في 12 آذار .

وأشار المكتب الى أن زيارة الأسرى في سجن الدامون/ كرمل، وعتليت ستكون في 14 آب، وجلبوع 1 (طوباس+ جنين)+ شطة في 6 آب، وجلبوع 2 / جنين في 7 آب، وبئر السبع في 6 آب.

ولفت مكتب الصليب الأحمر إلى أن زيارة نفحة ستكون في 7 آب، وسجن رامون في 21 آب، وعسقلان في 13، ومجدو المجموعة الأولى في 5، والمجموعة الثانية في 13، والمجموعة الثالثة في 20، والنقب المجموعة الأولى في 14، والمجموعة الثانية في 21، وعوفر في 5 من الشهر نفسه