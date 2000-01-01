  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

السعودية تدعو المجتمع الدولي للتدخل لوقف استهداف الوجود الفلسطيني في القدس

الثلاثاء 23 يوليو 2019 07:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
السعودية تدعو المجتمع الدولي للتدخل لوقف استهداف الوجود الفلسطيني في القدس


الرياض /سما/

 أدانت المملكة العربية السعودية، قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بهدم عشرات المنازل في واد الحمص ببلدة صور باهر جنوب شرق القدس.

ودعا مجلس الوزراء السعودي، خلال جلسته اليوم الثلاثاء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، التي عقدها في نيوم بمنطقة تبوك، المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف هذا العدوان والتصعيد الخطير الذي يستهدف الوجود الفلسطيني والتهجير القسري للمواطنين من مدينة القدس ومحاولة تغيير طابع المدينة القانوني وتركيبتها السكانية، ويتعارض مع القوانين الدولية والإنسانية والاتفاقات ذات الصلة.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، هدمت يوم أمس الإثنين، 11 بناية تضم اكثر من 77 شقة سكنية في واد الحمص التابعة لبلدة صور باهر في القدس المحتلة، وتقع معظمها في المناطق المصنفة "أ" التابعة للسيادة الفلسطينية بالكامل.

الأكثر قراءة اليوم

ليبرمان : تعهدت باغتيال هنية خلال 48 ساعة لكن ..

شاهد: "المقاتل والسلاح".. الجيش المصري ينشر فيديو حماسيا لقواته المسلحة

صور : العثور على جثة شاب من خان يونس في قبرص التركية

شاهد: احتفالات جنود الاحتلال خلال تنفيذ مجرزة تفجير المنازل في القدس المحتلة

اسعار العملات مقابل الشيكل

الحية: نطوف البلدان لنجمع الأموال والسلاح ولا نخاف من أحد!

مشكلة حاملي هوية غزة المقيمين في الضفة

الأخبار الرئيسية

نتنياهو

نتنياهو: نستعد لمعركة عسكرية واسعة ضد قطاع غزة ويؤكد التزامه بإعادة الجنود الأسرى

الرئاسة

اجتماع عاجل للقيادة نهاية الاسبوع.. الرئاسة: "الخميس" مفترق طرق على كافة المستويات

اشتية: الوضع المائي في قطاع غزة خطير جدا

ايهود باراك يعتذر للمجتمع العربي في "اسرائيل" عن أحداث أكتوبر 2000 الدامية

منسق شؤون الاسرى يزعم : "حماس تعيش في في اللا لا لاند "