السعودية تدعو المجتمع الدولي للتدخل لوقف استهداف الوجود الفلسطيني في القدس

الرياض /سما/

أدانت المملكة العربية السعودية، قيام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بهدم عشرات المنازل في واد الحمص ببلدة صور باهر جنوب شرق القدس.

ودعا مجلس الوزراء السعودي، خلال جلسته اليوم الثلاثاء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، التي عقدها في نيوم بمنطقة تبوك، المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف هذا العدوان والتصعيد الخطير الذي يستهدف الوجود الفلسطيني والتهجير القسري للمواطنين من مدينة القدس ومحاولة تغيير طابع المدينة القانوني وتركيبتها السكانية، ويتعارض مع القوانين الدولية والإنسانية والاتفاقات ذات الصلة.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، هدمت يوم أمس الإثنين، 11 بناية تضم اكثر من 77 شقة سكنية في واد الحمص التابعة لبلدة صور باهر في القدس المحتلة، وتقع معظمها في المناطق المصنفة "أ" التابعة للسيادة الفلسطينية بالكامل.