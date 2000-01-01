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غرينبلات: لم يتحدد موعد كشف الجزء السياسي من صفقة القرن

الثلاثاء 23 يوليو 2019 07:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
غرينبلات: لم يتحدد موعد كشف الجزء السياسي من صفقة القرن


واشنطن /سما/

 قال المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط جيسون غرينبلات، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يأمل في اتخاذ قرار قريبًا بشأن متى سيكشف النقاب عن خطة السلام "صفقة القرن" بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وقال غرينبلات في جلسة لمجلس الأمن حول الأوضاع في فلسطين "الرئيس ترمب لم يقرر بعد متى سيكشف عن الجزء السياسي من الخطة، ونأمل أن يتخذ هذا القرار قريبًا".

وشدد غرينبلات على أن "الخطة الأميركية للسلام ليست غامضة، وستقدم تفاصيل كافية للتنازلات الضرورية". داعيًا الفلسطينيين للتخلي عن رفض الخطة التي لم يطلعوا عليها بعد. كما قال.

واعتبر غرينبلات أنه لا يمكن حل الصراع على أساس التوافق الدولي أو القانون الدولي "غير الحاسم" وقرارات الأمم المتحدة، داعيًا مجلس الأمن لتشجيع الفلسطينيين والإسرائيليين العودة للتفاوض.

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