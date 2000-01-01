لقاء هام غدًا بين الرئيس عباس والملك عبدالله الثاني

رام الله / سما /

كشف حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، ووزير الشؤون المدنية، اليوم الثلاثاء، عن لقاء هام سيعقد يوم غدٍ الأربعاء بين الرئيس محمود عباس وملك الأردن عبدالله الثاني.

وأشار الشيخ في تغريدة له عبر تويتر، إلى أن اللقاء سيكون هامًا جدًا وسيبحث آخر التطورات السياسية. دون أن يفصح مزيد من التفاصيل حول اللقاء، ومكان عقده في ظل نية الرئيس لعقد اجتماع للقيادة في رام الله يوم الخميس المقبل. كما أعلن عن ذلك نبيل أبو ردينة الناطق باسم الرئسة.

وقال أبو ردينة "أمام التحديات الكبيرة المستمرة على كافة المستويات من قبل الجانب الاسرائيلي سواء ما يتعلق بحجز الاموال الفلسطينية، او استمرار النشاطات الاستيطانية المدمرة المرفوضة، وانتهاءً بهدم بيوت المواطنين، التي كان آخرها بواد الحمص في صور باهر جنوب شرق القدس، فإن سيادته دعا لاجتماع عاجل مساء يوم الخميس، لاتخاذ قرارات هامة ردا على كل هذه التحديات والتعديات".

وأشار إلى أن الاجتماع سيكون مفترق طرق على كافة المستويات سواء ما يتعلق بسلسلة الاجراءات الاسرائيلية المرفوضة، وانتهاء بالتحديات الاميركية ومحاولتها دعم الاستفزازات الاسرائيلية، وخلق وقائع لا علاقة لها بالشرعية والحقوق الفلسطينية.