بالصور.. بمناسبة الثورة المصرية.. هنية يكرم اوئل الثانوية العامة

غزة / سما/

كرم عبد السلام هنية عضو المجلس الأعلى للشباب والرياضة، أوائل فلسطين واللاعبين وأبناء الرياضيين المتفوقين في الثانوية العامة 2019، خلال الحفل الذي أقيم يوم الاثنين في مطعم “سيدار” بمدينة غزة، بمناسبة ثورة مصر المجيدة 23 يوليو.

وحضر الحفل وليد أيوب رئيس المجلس الأولمبي ، علي أبو حسنين رئيس منتدى رواد الحركة الرياضية، إسماعيل مطر وصلاح أبو العطا أعضاء اتحاد الكرة، عدنان أبو حسنة الناطق باسم وكالة الغوث الدولية، بلال جاد الله رئيس مجلس إدارة بيت الصحافة، السيد وليد الحصري رئيس الغرفة التجارية، عبد القادر ابو علي مدير منطقة غرب غزة. النائب يحيى شامية، المهندس يوسف غريز مستشار رئيس اللجنة القطرية، ومحمد الشرفا ممثل شركة جوال.

وقال هنية ” نحتفل اليوم لتكريم أوائل فلسطين بالثانوية العامة وأبناء الرياضيين المتفوقين في ظل الأفراح التي غمرت كل مكان في أرض فلسطين”.

وأضاف هنية أن الاحتفال يأتي بمناسبة ثورة مصر المجيدة ٢٣ يوليو، مهنئاً الشعب المصري بهذه المناسبة العظيمة.

وهنأ هنية باسم الأسرة الرياضية الفلسطينية الطلاب والطالبات الذين تفوقوا في الثانوية العامة، متمنياً لهم التوفيق في دراستهم الجامعية.

وأكد هنية أن الأسرة الرياضية سباقة في تكريم من ادخلوا الفرحة في قلوب الشعب الفلسطيني، وتقديم الوفاء لجيل المستقبل.

ووجه هنية الشكر لأهالي الطلاب على جهودهم الكبيرة في دعم أبنائهم رغم الحصار والحروب والفقر، مشيراً إلي أن الشعب الفلسطيني يحيا بالعلم والتعليم.

وأشاد هنية بالدور الكبير الذي تقوم به وزارة التربية والتعليم رغم الظروف الصعبة من أجل تطوير التعليم، موجهاً التحية لمعلمي فلسطين.

وتمنى هنية أن تعم الوحدة بين شقي الوطن، ويرفع الحصار الظالم عن أبناء شعبنا.

بدوره شكر أبو علي هنية على اهتمامه بالتعليم، مؤكداً أن الرياضة جزء مهم التعليم.

وهنأ أبو علي الطلبة على تفوقهم وتميزهم في الثانوية العامة.

وقال أبو علي أن العام الحالي يعتبر عام التميز والإبداع لطلاب محافظات غزة بعد حصول ٧ منهم على أوائل فلسطين.

ودعا رجال الاعمال الى تبنى الطبة من اجل خدمة الوطن والاستثمار فيهم من خلال الدراسة في للخارج.

من جهتها شكرت الطالبة سمر السوسي مؤسسة أمواج الرياضية على هذا التكريم.

وأهدت السوسي النجاح للوطن والشهداء والجرحى والاسرى، متمنية التوفيق لزملائها في المستقبل.

وفي نهاية الحفل كرم هنية المتفوقين وهم ( آلاء عبد العاطي، حلا مهنا، سمر السوسي، نور خصورة، شيماء البطش، مها أبو عودة، آمنة بدير، إبراهيم اسعيفان، راغب فارس، ربا الكفارنة، يوسف هاشم، سارة ساق الله).