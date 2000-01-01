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خطاب هام للناطق العسكري باسم كتائب القسام حول أسرى الاحتلال الليلة

الثلاثاء 23 يوليو 2019 06:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
خطاب هام للناطق العسكري باسم كتائب القسام حول أسرى الاحتلال الليلة


غزة / سما/

أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس ان الناطق باسم الكتائب ابو عبيدة سيتحدث اليوم عن أسرى "العدو" في غزة.

وقالت القسام في تصريح صحفي: "خطاب مهم للناطق العسكري باسم القسام ابو عبيدة حول أسرى العدو ومفقوديه في غزة".

وفقدت اسرائيل اثنين من جنودها خلال العدوان على غزة في العام 2014 وقد اعلنت انهما قتلا فيما ترفض القسام اعطاء معلومات عنهما قبل افراج اسرائيل عن 55 اسير اعاد الاحتلال اعتقالهم بعد الافراج عنهم في العام 2011.

كما فقدت اسرائيل في غزة جندي اثنين ومواطن عربي يحمل الهوية الاسرائيلية في قطاع غزة.

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