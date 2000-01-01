  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

اشتية يشارك في تكريم طلبة الثانوية العامة لقرى غرب رام الله

الثلاثاء 23 يوليو 2019 05:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية يشارك في تكريم طلبة الثانوية العامة لقرى غرب رام الله


رام الله / سما /

شارك رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الثلاثاء، في رام الله، في حفل تكريم الطلبة الناجحين في امتحان الثانوية العامة لقرى غرب رام الله، والذي أقامه رجل الأعمال فاروق الشامي.

ودعا رئيس الوزراء الطلبة المقدمين على الدراسة الجامعية بأن يختاروا التخصصات المطلوبة في سوق العمل، من أجل خدمة أهلنا، وتعزيز صمودهم، خاصة في ظل التطور السريع للعلم وتكنولوجيا المعلومات.

وقال اشتية: "هناك دول استقلت وليس عندها جامعات، ودولتنا تحت الاحتلال يوجد فيها جامعات ومؤسسات تعليمية مهمة، فإصرارنا وقوتنا في العلم وفي تعليمنا وفي الكادر البشري، واصرارنا على أن ننتصر بصمودنا".

ووجه اشتية التحية لرجل الأعمال الشامي على لفتته بتكريم ودعم الأوائل في منطقة غرب رام الله، معربا عن اعتزازه بروحه الوطنية في خدمة أبناء شعبنا وعطائه المستمر من أجل فلسطين، موجها الدعوة لأهلنا في الشتات للعودة الى فلسطين والاستثمار فيها.

الأكثر قراءة اليوم

الجيش يستعد لكافة السيناريوهات.. قناة عبرية: هذه الصواريخ ستستخدم في الحرب المقبلة!

ليبرمان : تعهدت باغتيال هنية خلال 48 ساعة لكن ..

شاهد: "المقاتل والسلاح".. الجيش المصري ينشر فيديو حماسيا لقواته المسلحة

قرارات منظمة التحرير رداً على هدم واد الحمص..

صور : العثور على جثة شاب من خان يونس في قبرص التركية

الحية: نطوف البلدان لنجمع الأموال والسلاح ولا نخاف من أحد!

اسعار العملات مقابل الشيكل

الأخبار الرئيسية

الرئاسة

اجتماع عاجل للقيادة نهاية الاسبوع.. الرئاسة: "الخميس" مفترق طرق على كافة المستويات

اشتية: الوضع المائي في قطاع غزة خطير جدا

ايهود باراك يعتذر للمجتمع العربي في "اسرائيل" عن أحداث أكتوبر 2000 الدامية

منسق شؤون الاسرى يزعم : "حماس تعيش في في اللا لا لاند "

شاهد: احتفالات جنود الاحتلال خلال تنفيذ مجرزة تفجير المنازل في القدس المحتلة