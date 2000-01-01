اشتية يشارك في تكريم طلبة الثانوية العامة لقرى غرب رام الله

رام الله / سما /

شارك رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الثلاثاء، في رام الله، في حفل تكريم الطلبة الناجحين في امتحان الثانوية العامة لقرى غرب رام الله، والذي أقامه رجل الأعمال فاروق الشامي.

ودعا رئيس الوزراء الطلبة المقدمين على الدراسة الجامعية بأن يختاروا التخصصات المطلوبة في سوق العمل، من أجل خدمة أهلنا، وتعزيز صمودهم، خاصة في ظل التطور السريع للعلم وتكنولوجيا المعلومات.

وقال اشتية: "هناك دول استقلت وليس عندها جامعات، ودولتنا تحت الاحتلال يوجد فيها جامعات ومؤسسات تعليمية مهمة، فإصرارنا وقوتنا في العلم وفي تعليمنا وفي الكادر البشري، واصرارنا على أن ننتصر بصمودنا".

ووجه اشتية التحية لرجل الأعمال الشامي على لفتته بتكريم ودعم الأوائل في منطقة غرب رام الله، معربا عن اعتزازه بروحه الوطنية في خدمة أبناء شعبنا وعطائه المستمر من أجل فلسطين، موجها الدعوة لأهلنا في الشتات للعودة الى فلسطين والاستثمار فيها.