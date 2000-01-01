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الاحتلال يعتقل 10 مواطنين على الأقل في العيسوية

الثلاثاء 23 يوليو 2019 05:48 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعتقل 10 مواطنين على الأقل في العيسوية


القدس المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم الثلاثاء، 10 مواطنين على الأقل خلال حملة تفتيش ومداهمات طالت عدة منازل في بلدة العيسوية شرق مدينة القدس المحتلة.

وقال عضو لجنة المتابعة في العيسوية محمد أبو الحمص، ان قوات الاحتلال اقتحمت البلدة عدة مرات، منذ ساعات الفجر، وبدأت عمليات دهم وتفتيش واسعة للمنازل، واعتقلت 10 مواطنين على الاقل عرف منهم: منير كايد محمود، وأيوب بدر أبو عصب، وسمير أكرم عطية، وضياء أيمن عبيد، ولؤي بدر، وصالح أبو عصب، وتاج ماهر محيسن، ورشيد درويش، ومحمود عوني محمود، ومنصور محمود.

وتواصل قوات الاحتلال للشهر الثاني على التوالي، حملة اقتحامات يومية في العيسوية يتخللها اعتقالات، وتحرير مخالفات سير عشوائية، وملاحقة تجار، واستهداف لمنازل المواطنين وترويع الأهالي والمواطنين.

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