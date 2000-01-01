  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

اجتماع عاجل للقيادة نهاية الاسبوع.. الرئاسة: "الخميس" مفترق طرق على كافة المستويات

الثلاثاء 23 يوليو 2019 05:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
اجتماع عاجل للقيادة نهاية الاسبوع.. الرئاسة: "الخميس" مفترق طرق على كافة المستويات


رام الله / سما /

 قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، إن الرئيس محمود عباس دعا لاجتماع عاجل للقيادة الفلسطينية، مساء يوم الخميس المقبل بمقر الرئاسة في مدينة رام الله.

وأضاف أبو ردينة: "أمام التحديات الكبيرة المستمرة على كافة المستويات من قبل الجانب الاسرائيلي سواء ما يتعلق بحجز الاموال الفلسطينية، او استمرار النشاطات الاستيطانية المدمرة المرفوضة، وانتهاءً بهدم بيوت المواطنين، التي كان آخرها بواد الحمص في صور باهر جنوب شرق القدس، فإن سيادته دعا لاجتماع عاجل مساء يوم الخميس، لاتخاذ قرارات هامة ردا على كل هذه التحديات والتعديات".

وأشار إلى أن الاجتماع سيكون مفترق طرق على كافة المستويات سواء ما يتعلق بسلسلة الاجراءات الاسرائيلية المرفوضة، وانتهاء بالتحديات الاميركية ومحاولتها دعم الاستفزازات الاسرائيلية، وخلق وقائع لا علاقة لها بالشرعية والحقوق الفلسطينية.

الأكثر قراءة اليوم

الجيش يستعد لكافة السيناريوهات.. قناة عبرية: هذه الصواريخ ستستخدم في الحرب المقبلة!

ليبرمان : تعهدت باغتيال هنية خلال 48 ساعة لكن ..

شاهد: "المقاتل والسلاح".. الجيش المصري ينشر فيديو حماسيا لقواته المسلحة

قرارات منظمة التحرير رداً على هدم واد الحمص..

صور : العثور على جثة شاب من خان يونس في قبرص التركية

الحية: نطوف البلدان لنجمع الأموال والسلاح ولا نخاف من أحد!

اسعار العملات مقابل الشيكل

الأخبار الرئيسية

اشتية: الوضع المائي في قطاع غزة خطير جدا

ايهود باراك يعتذر للمجتمع العربي في "اسرائيل" عن أحداث أكتوبر 2000 الدامية

منسق شؤون الاسرى يزعم : "حماس تعيش في في اللا لا لاند "

شاهد: احتفالات جنود الاحتلال خلال تنفيذ مجرزة تفجير المنازل في القدس المحتلة

ليبرمان : تعهدت باغتيال هنية خلال 48 ساعة لكن ..