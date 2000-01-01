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"إسرائيل" تعتقل 3 فلسطينيين لإرضاء الشاب السعودي "المطبع معها"

الثلاثاء 23 يوليو 2019 04:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
"إسرائيل" تعتقل 3 فلسطينيين لإرضاء الشاب السعودي "المطبع معها"


القدس المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ظهر اليوم الثلاثاء، ثلاثة شبان فلسطينيين من مدينة القدس المحتلة.

واتهم الاحتلال، بحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، هؤلاء الثلاثة بالاعتداء على مواطن سعودي قد دخل يوم أمس المسجد الأقصى المبارك، تحت حماية من مستوطنين وجنود الاحتلال.

ويأتي هذا الاعتقال، لرد الجميل لهذا المواطن السعودي (المطبع والمحب لإسرائيل)، الذي ضرب الأحذية وشتم بأشد العبارات من قبل بعض الشبان الفلسطينيين خلال دخوله المسجد الأقصى.

ودافع الإسرائيليون على مواقع التواصل الاجتماعي عن هذا السعودي، في خطوة لاقت غضب واسع من العرب الذين انهالوا عليه بالشتائم، لزيارته للكيان الإسرائيلي واعترافه بإسرائيل ودخوله المقرات والأماكن الرسمية بإسرائيل والتقاطه للصور بجانب العلم الإسرائيلي.

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