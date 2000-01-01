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وزير العدل يبحث مع مكتب المفوض السامي إنشاء الآلية الوطنية لمنع التعذيب

الثلاثاء 23 يوليو 2019 04:55 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزير العدل يبحث مع مكتب المفوض السامي إنشاء الآلية الوطنية لمنع التعذيب


رام الله / سما /

بحث وزير العدل محمد الشلالدة، مع رئيس مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في فلسطين جيمس هينان، اليوم الثلاثاء، في أفضل الخيارات لإنشاء الآلية الوطنية لمنع التعذيب في فلسطين.

وحضر اللقاء رئيس فريق بناء القدرات في مكتب المفوض السامي يوخن دو فيلدر، ومسؤول حقوق الإنسان في مكتب المفوضية بهاء الدين السعدي، ووكيل وزارة العدل محمد أبو سندس، ورئيس وحدة حقوق الانسان مجدي حردان.

وناقش الجانبان أفضل الخيارات والتجارب الدولية بتشكيل الآلية الوقائية لمنع التعذيب، وذلك ايفاء لالتزام دولة فلسطين بإنشاء الآلية الوطنية الوقائية، وفقا للبروتوكول الاختياري واتفاقية مناهضة التعذيب، المنضمة إليه دولة فلسطين منذ ديسمبر 2017.

وطالب وزير العدل، مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بضرورة التحرك لإنقاذ المدنيين العزل في حي وادي الحمص قرب مدينة القدس المحتلة، الذي يتعرض لهجوم احتلالي غير مسبوق منذ 1967، حيث هدمت مئات المساكن هناك.

ودعا إلى ضرورة اتباع الآليات التي رسمها القانون الدولي، لوضع حد لجرائم الاحتلال، بما في ذلك تدخل المقرر الخاص للأمم المتحدة "الخاص بالسكن اللائق".

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