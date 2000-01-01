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نتنياهو يلتقي مدونين عرب من السعودية والعراق

الثلاثاء 23 يوليو 2019 04:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو يلتقي مدونين عرب من السعودية والعراق


القدس المحتلة / سما /

التقى بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، في مكتبه بالقدس مع أعضاء الوفد الإعلامي العربي الذي يضم مدونين من دول ليس لإسرائيل علاقات دبلوماسية معها منها السعودية والعراق.

وبحسب قناة مكان الإسرائيلية الناطقة بالعربية، فإن وزير الخارجية يسرائيل كاتس التقى أيضًا بعد الظهر مع الوفد ذاته.

وكان أعضاء هذا الوفد قد وصلوا أمس إلى تل أبيب حيث التقوا في الكنيست رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست الإسرائيلي آفي ديختر.

وتحدث ديختر إليهم بالعربية قائلاً "إن دولة اسرائيل قررت أن تبني علاقات مع الدول العربية وتحديدًا مع السعودية وعدم الانتظار حتى تقوم السلطة الفلسطينية بمكافحة الإرهاب".

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