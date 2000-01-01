"الصحفيين العرب" يؤكد عدم زيارة أي صحفي منتمي نقابيا إلى إسرائيل

رام الله / سما /

أجرى الاتحاد العام للصحفيين العرب، اليوم الثلاثاء، مراجعة مع كافة المنظمات الصحفية الأعضاء بالاتحاد بالنسبة لموضوع زيارة بعض الصحفيين لاسرائيل حالياً، وتم التأكد بصورة قاطعة من عدم قيام أي صحفي ينتمي الى هذه المنظمات بزيارة إسرائيل، خصوصاً الصحفيين أعضاء جمعيتي الصحفيين البحرينية والاماراتية وهيئة الصحفيين السعوديين ونقابة الصحفيين العراقيين.

وأضاف الاتحاد أن الصحفيين الذين يزورون إسرائيل حالياً قد يكونوا مقيمين في دول المهجر ويحملون جنسيات هذه الدول التي يقيمون بها.

وأكد الاتحاد العام للصحفيين العرب، من جديد مدي تمسك وإلتزام كافة أعضائه بقواعد النظام الاساسي للاتحاد وهو الوقوف ضد كافة أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني حتي يتم تحرير كل التراب العربي وقيام دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية.