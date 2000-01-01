نتنياهو: لولا إسرائيل كان الشرق الأوسط سينهار

القدس المحتلة / سما /

اجتمع رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ظهر اليوم الثلاثاء مع وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري، تطرقا خلاله الى التوتر في الخليج العربي.

وقال نتنياهو: "يجب ان لا يسمح لإيران بإظهار العدائية في المياه الدولية"، من جانبه قال بيري ان :"العلاقات بين إسرائيل والولايات المتحدة لم تكن أقوى من أي وقت مضى. العمل المشترك هو تاريخي".

وروى نتنياهو أمام بيري خلال الاجتماع بمكتبه في القدس عن زيارة الصحافيين والمدونين العرب الى إسرائيل وقال: "اجتمعت لتوي مع بعثة صحافية من دول عربية لغالبيتها لا توجد علاقة ديبلوماسية مع إسرائيل. هم عبروا عن رغبة الجمهور العربي بالتعرف على دولة إسرائيل، وان يحضر الى إسرائيل ويقوي هذه العلاقات".

وتابع نتنياهو: "أنا أعمل على هذا بشكل علني، وأكثر منه بالسر حتى أقوي هذه العلاقات. هذه زيارة هامة. هناك قوى تريد ان تعيدنا بالطبع الى الخلف-لكننا نمضي قدما".

وأضاف نتنياهو: "قلت لهم أمرا واحدا، انا اؤمن به، ان القوى الوحيدة التي تمنع انهيار الشرق الأوسط، من داخل الشرق الأوسط، هي إسرائيل. بدون إسرائيل، يمكنني ان أقول وانا متأكد ان الشرق الأوسط كان سينهار تحت وطأة قوى التعصب الإسلامي-الشيعة التي تقودها ايران، او السنة التي تقودها داعش".

وبرأي نتنياهو: "إسرائيل بوجودها هنا، بنشاطها، بإنجازاتنا الكبيرة وبتعاوننا-تمنع انهيار الشرق الأوسط لصالح الإسلام المتطرف".