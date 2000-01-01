ليبرمان: حماس تحتجز جنودنا ونتنياهو يدفع لها رسوم الحماية

القدس المحتلة / سما /

علق رئيس حزب "إسرائيل بيتنا" عضو الكنيست ووزير الجيش السابق أفيغدور ليبرمان على الوضع الأمني مع قطاع غزة ​​في الذكرى الخامسة لعملية "الجرف الصامد"/ الحرب على غزة 2014.

وقال ليبرمان وفق القناة العبرية السابعة: "إن بعد خمس سنوات من عملية تسوك إيتان، تواصل حماس والجهاد الإسلامي تسليح نفسيهما".

وأضاف: "ما الذي تفعله الحكومة؟ إنها تدفع رسوم حماية لحركة حماس بينما يتم احتجاز جنودنا والمدنيين الأسرى وتتعامل قوات الجيش الإسرائيلي في نهاية كل أسبوع مع المظاهرات والمواجهات على السياج".

وكتب ليبرمان في حسابه على فيسبوك: "إن السياسة التي يقودها رئيس الوزراء هي غسل الكلمات بالاستسلام لحماس، وهذه وصمة عار سوداء على الحكومة الإسرائيلية وزعيمها".