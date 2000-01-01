بريطانيا: فوز بوريس جونسون رئيسا للوزراء خلفاً لتيريزا ماي

لندن /سما/

تمكن وزير الخارجية البريطاني السابق بوريس جونسون اليوم الثلاثاء بزعامة حزب المحافظين الحاكم في بريطانيا، من الفوز في انتخابات رئاسة الوزراء البريطانية خلفاً لتيريزا ماي.

وقال جونسون فور فوزه أمام أعضاء الحزب في اجتماع بلندن "شعبنا يثق بنا وسنقوم بتحقيق الخروج من الاتحاد الأوروبي".

وأعلن حزب المحافظين عن فوز جونسون بما يوافق التوقعات، حيث نجح في نيل ثقة حزبه بمواجهة منافسه وزير الخارجية جيرمي هنت، بعد حملة استمرت شهرا طغت عليها قضية خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي (البريكست).

وسبق أن تعهد جونسون بسحب عضوية بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مهما كلف الأمر وفي الموعد الذي حدده الاتحاد نهاية أكتوبر المقبل، وهو ما رجح كفته على منافسه هنت.