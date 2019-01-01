غنيم: الانتهاء من إنشاء مشروع محطة تحلية مياه البحر في غزة

غزة / سما/

أعلن رئيس سلطة المياه مازن غنيم، عن الانتهاء من إنشاء مشروع محطة تحلية مياه البحر في مدينة غزة.

وأوضح غنيم في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، إن التشغيل التجريبي للمحطة، الذي تبلغ قدرته 10 آلاف م3 يوميا، سيخدم أكثر من 200 ألف مواطن يقطنون في محافظتي غزة وشمال غزة، كما سيتم خلط المياه من هذه المحطة مع مياه الخزان الجوفي في خزانات الخلط التي تم إنجازها من قبل سلطة المياه.

وأشار إلى أن العمل جار على ربط المحطة بشبكة الكهرباء لضمان استمرارية وثبات العمل للانتقال إلى التشغيل الدائم المتوقع أن يكون في أقل من 3 أشهر.

وشكر الداعمين لإنجاز المشروع، الذي بلغت تكلفته 15 مليون دولار بتمويل من الصندوق الكويتي عبر بنك التنمية الإسلامي بالتعاون مع مصلحة مياه بلدية الساحل.

وأكد ان المشروع انجز بعد جهد دام ثلاث سنوات تجاوزت سلطة المياه فيها كافة التحديات، وعلى رأسها تعطيل الجانب الاسرائيلي ادخال المواد خاصة المعدات الكهروميكانيكية منها.

يذكر أن محطة تحلية غزة هي المحطة الثانية التي يتم إنجازها خلال عام 2019 بعد محطة دير البلح، تطبيقا لخطة سلطة المياه الاسـتراتيجية فيما يتعلق بتزويد سكان قطاع غزة بمياه الشرب الآمنة وتطوير خدمات المياه وإيقاف التدهور في خزان المياه الجوفي.