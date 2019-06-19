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هيئة الأسرى تتقدم بالتماس للعليا الإسرائيلية لتسليم جثمان الشهيد طقاطقة وعدم دفنه بمقابر الأرقام

الثلاثاء 23 يوليو 2019 03:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
هيئة الأسرى تتقدم بالتماس للعليا الإسرائيلية لتسليم جثمان الشهيد طقاطقة وعدم دفنه بمقابر الأرقام


رام الله / سما /

تقدمت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الثلاثاء، بالتماس لما تسمى "بالمحكمة العليا الإسرائيلية" في القدس، للمطالبة بتسليم جثمان الشهيد نصار طقاطقة من بلدة بيت فجار في محافظة بيت لحم، والذي استشهد بتاريخ 16/7/2019 داخل جدران عزل معتقل "نيتسان الرملة".

وقالت الهيئة، في بيان لها، إن الالتماس أرفق بطلب عدم نقل جثمان الشهيد طقاطقة لما تسمى بمقابر الأرقام حتى صدور قرار بالرد على التماس الهيئة.

وكان الشهيد طقاطقة قد اعتقل بتاريخ 19/6/2019، وتعرض لتحقيقات قاسية وعزل، عدا عن إهماله طبيا بشكل مقصود، ووفقا لنتائج تشريحه، فقد تبين أن الأسير أصيب بالتهاب رئوي حاد، وكان من المفترض تحويله فورا الى إحدى المستشفيات المدنية لتلقي العلاج اللازم، لكنه تُرك وحيدا يصارع المرض في زنزانته الانفرادية في عزل "نيتسان" حتى استشهاده.

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