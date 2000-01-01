اشتية: الوضع المائي في قطاع غزة خطير جدا

رام الله / سما /

وصف رئيس الوزراء محمد اشتية، الوضع المائي في قطاع غزة بـ"الخطير جدا".

جاء ذلك خلال توقيع رئيس سلطة المياه مازن غنيم، اليوم الثلاثاء، مع مديرة مكتب وكالة التنمية البريطانية في فلسطين كولين وينرايت، مذكرة تفاهم لدعم إنشاء محطة تحلية المياه المركزية في قطاع غزة بقيمة 9 ملايين جنيه استرليني، بحضور القنصل البريطاني فيليب هول.

وقال رئيس الوزراء: إن "مشروع محطة تحلية المياه في قطاع غزة مشروع مهم جدا، وهو ضمن اهتمامات وتوجيهات سيادة الرئيس محمود عباس، في تقديم العون لأهلنا في قطاع غزة ورفع المعاناة عنهم، فالوضع المائي في قطاع غزة وصل إلى مرحلة خطيرة جدا. ويعد دعم هذا المشروع جزءا من مساهمة بريطانيا في دعم حل الدولتين، وجزءا من حرصنا على وحدة الجغرافيا الفلسطينية".

وأضاف رئيس الوزراء: "دعم المانحين للبنية التحتية والمساعدات المقدمة، تأتي في إطار المشروع السياسي المتعلق بإنهاء الاحتلال واقامة الدولة الفلسطينية، ووحدة الجغرافيا، ووحدة المؤسسة، ووحدة الشعب الفلسطيني".

بدوره قال رئيس سلطة المياه: إن "دعم إنشاء محطة التحلية المركزية في قطاع غزة عبر البنك الدولي، جاء بعد مشاورات عقدت في بريطانيا، من اجل انقاذ اهلنا في قطاع غزة من الكارثة البيئية، وتوفير مصدر مستدام من المياه".

وقالت ممثلة وكالة التنمية البريطانية: إن "دعم هذا المشروع المهم يأتي ضمن التزامنا بحل الدولتين، وتحسين واقع المياه في قطاع غزة، والمساعدة في وصول المياه للجميع".