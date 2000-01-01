  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

ايهود باراك يعتذر للمجتمع العربي في "اسرائيل" عن أحداث أكتوبر 2000 الدامية

الثلاثاء 23 يوليو 2019 02:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
ايهود باراك يعتذر للمجتمع العربي في "اسرائيل" عن أحداث أكتوبر 2000 الدامية


القدس المحتلة / سما /

عبر رئيس الحكومة الأسبق ايهود باراك الثلاثاء عن اعتذاره عن احداث "أكتوبر 2000" الدامية التي أسفرت عن استشهاد 13 مواطنا عربيا في الداخل المحتل.

وكان باراك آنذاك يشغل منصب رئيس الحكومة ووزير الحربعندما اندلعت الاحداث الدامية في المجتمع العربي.

وفي رده على عضو الكنيست، عيساوي فريج، من "ميرتس" الذي طالب باراك من خلال مقال نشره في صحيفة هآرتس بالاعتذار للمواطنين العرب بسبب أحداث أكتوبر 2000، قال: "نعم، انا حقا أتحمل المسؤولية عن كل ما جرى بفترة اشغالي رئاسة الوزراء، ومن ضمنها أحداث أكتوبر".

وحسب قول باراك : "ما من مكان في العالم ولا بأي حال من الأحوال تقتل الشرطة المواطنين خلال احتجاجاتهم. اعتذرت أيضا في الماضي. وأعرب عن أسفي واعتذاري أمام العائلات وأمام المجتمع. لا يجب ان تحدث مثل هذه الأمور، ليس في حينه ولا اليوم. انا لا انأى بنفسي عن المسؤولية ويمكنني ان أكون الشخص يأتي بالحل".

الأكثر قراءة اليوم

الجيش يستعد لكافة السيناريوهات.. قناة عبرية: هذه الصواريخ ستستخدم في الحرب المقبلة!

شاهد: "المقاتل والسلاح".. الجيش المصري ينشر فيديو حماسيا لقواته المسلحة

قرارات منظمة التحرير رداً على هدم واد الحمص..

الحية: نطوف البلدان لنجمع الأموال والسلاح ولا نخاف من أحد!

وفد عربي تطبيعي يشارك في اقتحام المسجد الاقصى

ليبرمان: حماس تنتج صواريخ قادرة على ضرب الخضيرة

المُدوّن الإماراتي حمد المزروعي لا يُشرّفه تشجيع منتخب الجزائر.. وسيُشجّع حتى منتخب إسرائيل لو قابله!

الأخبار الرئيسية

منسق شؤون الاسرى يزعم : "حماس تعيش في في اللا لا لاند "

شاهد: احتفالات جنود الاحتلال خلال تنفيذ مجرزة تفجير المنازل في القدس المحتلة

ليبرمان : تعهدت باغتيال هنية خلال 48 ساعة لكن ..

خطة اسرائيلية لمصلى باب الرحمة لمنع تدهور العلاقات مع الأردن والاخيرة ترد

حزب الله: لا خطة لمنع الفلسطينيين من العمل في لبنان وحماس تتقارب مع سوريا