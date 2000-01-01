ضبط 2 طن ونصف دجاج مهرب في محافظة قلقيلية

قلقيلية / سما /

أفاد جهاز الضابطة الجمركية أنه تمكن من ضبط (2) طن ونصف من الدجاج المجمد المهرب في محافظة قلقيلية والذي لا يحمل تصريح من وزارة الزراعة والقادم من إسرائيل وممنوع تداوله في الأسواق الفلسطينية.

وأوضح البيان أن عملية الضبط جاءت بناء على معلومات استخبارية لدى المديرية مفادها وجود كمية من الدجاج المجمد المهرب في شاحنة نقل قادمة من اسرائيل الى احدى قرى شرق محافظة قلقيلية، وعلى الفور تم نصب كمين للشاحنة وتم ضبطها وضبط الدجاج بداخلها ، ومباشرة تم استدعاء جهة الاختصاص من مديرية الزراعة للمكان و باشرت العمل بفحص الكمية المذكورة، حيث تبين أنها مهربة و لا تحمل اوراق رسمية وتصريح نقل، ونظراً لذلك أقرت جهة الاختصاص التحفظ على الكمية كونها ممنوع دخولها إلى الأسواق الفلسطينية ، وتحويل القضية للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول .