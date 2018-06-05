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هيئة الأسرى: الأسير مصطفى الحسنات مضرب منذ 23 يوما وتدهور على حالته الصحية

الثلاثاء 23 يوليو 2019 01:37 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

قالت هيئة شؤون الاسرى والمحررين، إن الأسير مصطفى عطية جبريل حسنات (21 عاما) من مخيم الدهيشة بمحافظة بيت لحم، يواصل اضرابه المفتوح عن الطعام منذ 23 يوما رفضا لاعتقاله الاداري.

وبينت الهيئة في تقرير لها، اليوم الثلاثاء، أن تدهورا طرأ على الحالة الصحية للأسير حسنات والقابع حاليا في عزل معتقل "أوهلي كيدار"، ويشتكي من أوجاع حادة في المعدة ودوخة وفقد من وزنه 17 كغم.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الأسير حسنات بتاريخ 5/6/2018، وصدر بحقه ثلاثة أوامر اعتقال إداري حتى اللحظة، وهو مُصاب عدة مرات برصاص  جيش الاحتلال.

يشار إلى أن الأسرى المضربين حاليا اضافة للأسير مصطفى حسنات، جعفر عز الدين (48 عاما) من محافظة جنين، وأحمد زهران (42 عاما) من بلدة دير أبو مشعل بمحافظة رام الله، وأسيرين من مخيم الدهيشة في محافظة بيت لحم وهما محمد أبو عكر (24 عاما)، والأسير حسن الزغاري، والأسير حذيفة حلبية (28 عاما) من بلدة أبو ديس، والأسير سلطان خلوف (38 عاما) من بلدة برقين بمحافظة جنين.

#هيئة الأسرى

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