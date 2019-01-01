هل تستعيد إسرائيل جنودها من غزة كما استعادت بوميل من سوريا؟

القدس المحتلة / سما /

قال منسق ملف الجنود الأسرى والمفقودين الإسرائيليين يارون بلوم، إنه لن يكون هناك إعادة تأهيل لقطاع غزة دون عودة الجنود المحتجزين لدى حماس.

وأشار بلوم وفق القناة العبرية السابعة، إلى أن إسرائيل تجري اتصالات مع العديد من الأطراف للوقوف على أوضاع الجنود والأسرى لدى حماس، وتجري مفاوضات مع العديد من الدول بشأن ذلك بما فيها مصر، لكن لا يوجد أية مفاوضات مع حماس.

وتطرق بلوم إلى الانتقادات التي تعرض لها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد لقاءه بعائلات الجنود الأسرى، مبيناً أنه لم يكن خطأً، وأن هناك كانت فكرة أن الولايات المتحدة أرادت من ذلك اللقاء إجراء مناقشة لإدراج القضية على جدول أعمالها العالمي.

كما ادعى أن إعادة جثة الجندي الإسرائيلي زكريا بوميل من سوريا يشكل حافزاً إضافياً من أجل استعادة الجنود من غزة، لافتا ً إلى أن هناك الكثير من الإجراءات حول القضية لكن الإسرائيليين لا يفهمون النظام الأمني والسياسي.