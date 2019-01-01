"الأوقاف" تعلن موعد مغادرة الفوج الأول من حجاج غزة

غزة / سما /

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية موعد مغادرة الفوج الأول من حجاج قطاع غزة إلى الديار الحجازية عبر معبر رفحالبري.

وقال مدير عام الحج والعمرة عادل صوالحة إن الفوج الأول سيغادر القطاع الخميس المقبل الساعة الثانية فجرًا.

وذكر صوالحة، أنه تم تخصيص 4 أيام لمغادرة حجاج غزة عبر معبر رفح بواقع 798 حاج كل يوم عبر 3 طائرات، فيما سيغادر يوم الأحد والأخير 540 حاج عبر طائرتين.

وأكد أن وزارته أتمت كافة الترتيبات الإدارية لسفر الحجاج، مبينًا أنه تم تفييز 2350 جواز، فيما ستصل الدفعة الأخيرة من الجوازات غدًا الأربعاء.

ووفق وزارة الأوقاف، فإن عدد حجاج غزة لهذا العام يبلغ 2921 حاج وحاجة، فيما بلغت تسعيرة الحج 2790 دينارا أردنيا.