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تونس تقدم 210 منحة دراسية لفلسطين

الثلاثاء 23 يوليو 2019 01:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
تونس تقدم 210 منحة دراسية لفلسطين


رام الله /سما/

قالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن الجمهورية التونسية قدمت 210 منحة دراسية للطلبة الفلسطينيين، بمختلف التخصصات للعام الدراسي 2020/2019.
وأبلغت الحكومة التونسية بتخصيص هذه المنح الدراسية دعماً للشعب الفلسطيني، بواقع 100 منحة في مجال البكالوريوس، و100 منحة للدراسات العليا، و10 منح خصصت للطلبة المقدسيين.
وأوضحت الوزارة أنه سيتم الإعلان عن نوعية التخصصات الدراسية وموعد وشروط الترشح عبر الموقع الالكتروني www.mohe.pna.ps لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لاختيار المرشحين وتفاصيل وتعليمات والوثائق المطلوبة للتنافس على هذه المنح.
وشكرت وزارة التعليم العالي الحكومة التونسية والشعب التونسي على ما قدموه وما يقدموه للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.
 

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