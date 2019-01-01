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الفنان المصري فاروق الفيشاوي حالته حرجة

الثلاثاء 23 يوليو 2019 12:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
الفنان المصري فاروق الفيشاوي حالته حرجة


وكالات / سما /

تعرض الفنان المصري، فاروق الفيشاوي لوعكة صحية شديدة، وقال نجله أحمد إن حالة والده الصحية حرجة جدا.
وتمنى الفيشاوي من الجميع الدعاء لوالده، مشيرا إلى أنه يرافقه في المنزل مع والدته الفنانة سمية الألفي التي حرصت أن تكون موجودة معه في هذه الفترة الصعبة.

وأعلن فاروق الفيشاوي في شهر أكتوبر الماضي عن إصابته بمرض بالسرطان أثناء تكريمه بمهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي لدول البحر الأبيض المتوسط.

وقال على المسرح أمام الجمهور إنه فوجئ بطبيبه المعالج يخطره بهذا المرض، موضحا أنه لن ينزعج من الخبر، وأكد للطبيب أنه سيواجهه بكل شدة وكأنه صداع عادي سيأخذ وقته ويمر.

#فاروق الفيشاوي

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