فيديو.. فوضى وعنف أثناء اعتقال قاضية أمريكية في قاعة المحكمة

وكالات / سما /

ساد التوتر في داخل محكمة بمدينة سينسيناتي بولاية أوهايو، إذ اضطر ضباط الشرطة إلى إخراج قاضية سابقة بعنوة من القاعة بعد أن تم أمر باحتجازها.

ووقع المشهد الفوضوي بعد أن أعلن القاضي باتريك دينكيلاكر قراره بشأن إدانة القاضية السابقة، تريسي هنتر، والحكم عليها بالسجن لمدة ستة أشهر بسبب استخدامها لوظيفتها السابقة كقاضية لمساعدة أحد أفراد أسرتها بشكل غير قانوني.

وأفادت شبكة”إن بي سي نيوز” أن هنتر، القاضية السابقة في محكمة الأحداث، قد اُدينت لانها قدمت معلومات إلى شقيقها خلال نزاع عمل.

وكان قرار الإدانة قد تعرض لعدة طعون، كما تم بعث العديد من الرسائل والتوصيات إلى القاضي لحثه على عدم الحكم على هنتر، ولكن القاضي في محكمة مقاطعة هاميلتون، أمر هنتر، الاثنين، بقضاء عقوبة السجن لمدة ستة أشهر، مما أدى إلى غضب العديد من المحتجين في المحكمة، وظهر في مقطع فيديو، مشهد لاعتقال شخص يرتدي تي شيريت مكتوب عليه” العدالة للقاضية هنتر” .

ورفضت هنتر التحرك، مما أدى إلى قيام ضباط الشرطة بسحبها عنوة من قاعة المحكمة، بينما كان المحتجون يصرخون.

وتعود القصة إلى شقيق القاضية، ستيفن هنتر، الذي تم اتهامه بضرب أحد المراهقين اثناء عمله في سجن في عام 2013، وقد أدى الحادث إلى توصية من رئيسه بعزله.