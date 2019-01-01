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"ثلاثة من أهم نجوم هوليوود" أبطال فيلم "Thor: Love and Thunder

الثلاثاء 23 يوليو 2019 12:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
"ثلاثة من أهم نجوم هوليوود" أبطال فيلم "Thor: Love and Thunder


وكالات / سما /

تشارك نجمة هوليوود الشهيرة ناتالي بورتمان في بطولة فيلم " Thor: Love and Thunder " انتاج استوديوهات مارفيل و ذلك حسب موقع " theverge " ، و من المقرر أن يتم عرضه بدور السينما في نوفمبر 2021 .

كما يشارك النجم العالمي كريس هيمسورث في بطولة العمل الذي ينتظره الملايين من عشاق السينما حول العالم ، كذلك الممثلة الامريكية تيسا تومبسون هي واحدة من أبطال فيلم  " Thor: Love and Thunder "  .

ومن المقرر ان يقوم المخرج تايكا وايتيتى تأليف وإخراج  العمل ، و هو الخبر الذي تداولته الكثير من المواقع الفنية خلال الايام القليلة الماضية ، حيث اخرج تايكا الجزء الثالث من الفيلم وهو " Thor : Ragnarok " وكان من تأليف إريك بيرسون وكريج كايل، كما قام تايكا بالأداء الصوتى فى هذا الجزء "3" بشخصية  " Korg ".

#هوليوود

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