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وفاة الفنانة البحرينية صابرين بورشيد بعد صراع مع المرض

الثلاثاء 23 يوليو 2019 12:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة الفنانة البحرينية صابرين بورشيد بعد صراع مع المرض


وكالات / سما /

توفيت الفنانة والإعلامية البحرينية صابرين بورشيد، صباح الاثنين  بعد صراع مع مرض السرطان عن عمر يناهز 34 عاماً.

أصيبت الراحلة  بـ3 أورام في المخ وتم نقلها للخارج لتلقي العلاج ولكن تدهورت حالتها الصحية في الفترة الأخيرة ودخلت العناية المركزة حتى رحلت صباح اليوم بعد أشهر من رحلة العلاج .

وعملت صابرين بالاذاعة والتليفزيون بدولة البحرين ودخلت مجال التمثيل عام 2014، وقدمت أغلب أعمالها الفنية بالكويت حيث كانت تعيش هناك معظم أوقاتها، شاركت مؤخرا في مسلسل عشاق رغم الطلاق، والذي عرض في مارس الماضي.

#صابرين بورشيد #المرض

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