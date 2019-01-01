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فيديو.. معلم "كونغ فو" يسحب سيارتين بأذن واحدة!

الثلاثاء 23 يوليو 2019 12:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. معلم "كونغ فو" يسحب سيارتين بأذن واحدة!


وكالات / سما /

نشر في "يوتيوب" فيديو نادر لرجل صيني يسحب سيارتين، بمن فيهما، بواسطة سلسلة حديدية ربطت بأذنه اليمنى فقط.

وذكر موقع Newsflare، أن يانغ ديون الأستاذ في "الكونغ فو" من مدينة شانغكيو بمقاطعة خنان الصينية عرض قدراته البدنية أمام مجموعة من شهود العيان في إحدى ساحات المدينة.

وتظهر مشاهد الفيديو سحب يانغ للسيارتين المربوطتين ببعضهما بواسطة حبل خاص وصلت بسلسلة حديدية موصولة مباشرة بين السيارة الأمامية وأذن يانغ اليمنى عبر ملقط معين.

ويقوم أستاذ "الكونغ فو" الصيني بسحب السيارتين، التي صعد في كل منهما راكبان، عدة خطوات. وتظهر المشاهد اللاحقة تأكد شاهد عيان من أذن يانغ، في نهاية العرض، عبر الإمساك بها وعرضها أمام الكاميرا.

ووفقا ليانغ، إن هذا الاستعراض ليس أقصى ما يمكنه فعله، فهو قد تمكن من سحب 10 سيارات "أودي"، من قبل، بأذن واحدة.

#كونغ فو #صيني

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