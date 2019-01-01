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هندي ينتحر شنقا في بث مباشر عبر "فيسبوك"

الثلاثاء 23 يوليو 2019 12:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
هندي ينتحر شنقا في بث مباشر عبر "فيسبوك"


وكالات / سما /

أقدم شاب على الانتحار شنقا بعد أن تركته صديقته وخطبت لرجل آخر، وبث انتحاره مباشرة عبر "فيسبوك".

ونشر الشاب الهندي "شيام سيكارفار" البالغ 22 عاما لقطات صادمة سجلت بواسطة تطبيق "فيسبوك لايف" الذي يتيح بث فيديو مباشرة عبر كاميرا الهاتف، أثناء إقدامه على الانتحار داخل معبد ديني في قرية "رايبها" قرب مدينة "أغرة" شمال البلاد.

وفي رسالة انتحار تركها، اعتذر الشاب لوالديه على ما فعله وطلب منهما التبرع بأعضاء جسمه بعد موته.

وأوضح سبب دفعه إلى الانتحار قائلا: "أفتقدها ولا أستطيع العيش من دونها.. لا أستطيع تحمل حقيقة أنها سوف تتزوج من شخص آخر".

واستدرك: "تأثرت بالإجهاد بسبب فقدانها لدرجة أنني فقدت وظيفتي".

وفي التسجيل الذي يستغرق 4 دقائق، طلب سيكارفار من السلطات عدم محاسبة أحد على موته.

وأغلقت عائلة المنتحر صفحته في "فيسبوك"، وليس واضحا كم من الوقت ظل الفيديو متاحا للمشاهدة على الإنترنت وعدد المشاهدات التي حققها.

#هندي #فيسبوك

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