  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

قوات الاحتلال تعتقل عشرة مواطنين من الضفة

الثلاثاء 23 يوليو 2019 12:25 م / بتوقيت القدس +2GMT


الضفة المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الثلاثاء، عشرة مواطنين من الضفة.

وبين نادي الأسير أن أربعة مواطنين جرى اعتقالهم من محافظة بيت لحم وهم: محمد ذيب العمور (25 عاماً)، وأحمد جمال العمور (23 عاماً)، ومهند نمر العمور (20 عاماً)، ونسيم علي صبيح.

ومن محافظة قلقيلية اُعتقل مواطنان وهما: صبري قطاوي (20 عاماً)، ومحمد عديني (20 عاماً).

فيما جرى اعتقال لمواطنين من محافظة رام الله والبيرة وهما: عبد الله محمد سرور، وخالد إياد حامد.

يُضاف إلى المعتقلين مواطناً من نابلس وهو محمد مصطفى دوابشة (20 عاماً)، وأحمد كمال أبو طعمية من محافظة الخليل. 

#قوات الاحتلال

الأكثر قراءة اليوم

ماذا يفعل إسماعيل هنية في وسط تل ابيب ؟

شاهد: "المقاتل والسلاح".. الجيش المصري ينشر فيديو حماسيا لقواته المسلحة

قرارات منظمة التحرير رداً على هدم واد الحمص..

موقع اميركي يكشف : دور قطري جديد في صفقة القرن

الحية: نطوف البلدان لنجمع الأموال والسلاح ولا نخاف من أحد!

وفد عربي تطبيعي يشارك في اقتحام المسجد الاقصى

ليبرمان: حماس تنتج صواريخ قادرة على ضرب الخضيرة

الأخبار الرئيسية

شاهد: احتفالات جنود الاحتلال خلال تنفيذ مجرزة تفجير المنازل في القدس المحتلة

ليبرمان : تعهدت باغتيال هنية خلال 48 ساعة لكن ..

خطة اسرائيلية لمصلى باب الرحمة لمنع تدهور العلاقات مع الأردن والاخيرة ترد

حزب الله: لا خطة لمنع الفلسطينيين من العمل في لبنان وحماس تتقارب مع سوريا

الجيش يستعد لكافة السيناريوهات.. قناة عبرية تكشف: هذه الصواريخ ستستخدم في الحرب المقبلة!