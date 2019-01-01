قوات الاحتلال تعتقل عشرة مواطنين من الضفة

الضفة المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وفجر اليوم الثلاثاء، عشرة مواطنين من الضفة.

وبين نادي الأسير أن أربعة مواطنين جرى اعتقالهم من محافظة بيت لحم وهم: محمد ذيب العمور (25 عاماً)، وأحمد جمال العمور (23 عاماً)، ومهند نمر العمور (20 عاماً)، ونسيم علي صبيح.

ومن محافظة قلقيلية اُعتقل مواطنان وهما: صبري قطاوي (20 عاماً)، ومحمد عديني (20 عاماً).

فيما جرى اعتقال لمواطنين من محافظة رام الله والبيرة وهما: عبد الله محمد سرور، وخالد إياد حامد.

يُضاف إلى المعتقلين مواطناً من نابلس وهو محمد مصطفى دوابشة (20 عاماً)، وأحمد كمال أبو طعمية من محافظة الخليل.