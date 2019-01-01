"التربية" تختتم فعاليات تجمع البيادر الكشفي المركزي

رام الله / سما /

اختتمت وزارة التربية والتعليم ومن خلال الإدارة العامة للنشاطات الطلابية دائرة الكشافة والمرشدات، فعاليات تجمّع البيادر الكشفي الإرشادي المركزي الثالث عشر، في مدرسة الزبابدة الثانوية للبنين بمديرية تربية قباطية؛ والذي استمر لمدة عشرة أيام تتويجاً للمخيمات التي تنظمها الوزارة خلال العطلة الصيفية في مديرياتها.

وركزت برامج التجمع على تنمية شارات الهواية (البناء، والتمديدات الصحية، والكهرباء، والعزف، والغناء، وعمل السلال من الزعف، والفنون الكشفية باستخدام الحبال، وحياة الخلاء، واقتفاء الأثر، والحدادة واللحام)، وغيرها من النشاطات.

وفي هذا السياق، شكر الخضور مشرفي النشاط الكشفي في المديريات ودائرة الكشافة والمرشدات لمتابعاتهم الحثيثة للنشاطات الكشفية، مشيداً بما شمله المخيم من نشاطات كشفية مميزة؛ لها الأثر الإيجابي الكبير على شخصيات الملتحقين من كلا الجنسين.

وأعرب الخضور عن فخره بهذا النشاط النوعي الذي يعبر عن ارتباط الإنسان بالأرض، مؤكداً أن هذا التجمع يهدف إلى تعزيز القيم الوطنية للطلبة وينمي مهاراتهم الإبداعية.

من جانبهم، أعرب المشاركون عن اعتزازهم بهذا التجمع الذي وصفوه بفرصة مميزة للتعلم وتبادل الرؤى وصقل مهاراتهم وشخصياتهم والتعبير عن الأفكار التي تجول في خواطرهم، مؤكدين ضرورة مواصلة تنظيم مثل هذه النشاطات في كافة المديريات نظراً لدورها الأصيل على مستوى الفرد والمجتمع.

يُشار إلى أن كافة مديريات التربية بالمحافظات الشمالية تشارك في المخيم؛ إذ يمثلها 215 كشافاً، و34 مشرفاً وقائداً؛ بإشراف كل من مديرة دائرة الكشافة والمرشدات في الوزارة سحر مجدوبة، ورئيس قسم الكشافة ناصر الفقيه.