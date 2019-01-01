الاحتلال يبعد مرابطة مقدسية عن المسجد الأقصى 15 يوما

القدس المحتلة / سما /

أبعدت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، المرابطة المقدسية عايدة الصيداوي عن المسجد الأقصى لمدة 15 يوما، بتهمة توزيع حلوى عن روح الشهيد المقدسي مصباح أبو صبيح.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت السيدة المقدسية الصيداوي من محيط مصلى باب الرحمة بالمسجد الأقصى ليلة أول من أمس، وسلمتها استدعاء للتحقيق معها أمس الاثنين.

وذكرت السيدة الصيداوي اليوم أنها توجهت لمركز اعتقال وتحقيق "القشلة" في البلدة القديمة بالقدس المحتلة، بناء على أمر الاستدعاء، وبعد الانتظار خارج المركز ساعة ونصف، طلبوا منها العودة في الساعة الثانية بعد الظهر، وبعد توجهها مرة أخرى الى مركز التحقيق سلمها المحقق قرارا يقضي بإبعادها عن المسجد الأقصى 15 يوما، بعد أن وجهت ضدها تهمة توزيع الحلوى عند مصلى باب الرحمة بالمسجد.

يذكر أنه لطالما اعتقل الاحتلال السيدة الصيداوي وأبعدها عن المسجد الأقصى لفترات متفاوتة.