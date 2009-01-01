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كريستيانو رونالدو يفلت من المقاضاة بالاغتصاب

الثلاثاء 23 يوليو 2019 11:54 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كريستيانو رونالدو يفلت من المقاضاة بالاغتصاب


وكالات / سما /

أفادت تقارير صحفية، بأن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لن يحاكم بعد الادعاءات التي أطلقت ضده بالاعتداء الجنسي على فتاة في لاس فيغاس قبل 10 سنوات.

ووفقا لشبكة "سكاي سبورتس"، فإن مكتب المدعي العام لمقاطعة كلارك، أعلن اليوم الإثنين، أنه سوف يرفض مقاضاة رونالدو بداعي الاعتداء الجنسي في عام 2009.

وكانت امرأة أميركية تُدعى كاثرين مايورغا، قد اتهمت رونالدو بالاعتداء الجنسي عليها في غرفة فندق في لاس فيغاس في حزيران/يونيو 2009، وهو ما نفاه كريستيانو.

وتم إغلاق التحقيقات عام 2009، لكن تم إعادة فتحها في أب/أغسطس الماضي، بعدما عادت المرأة للحديث عن القضية مرة أخرى.

وقال بيان المدعي العام "بناء على المعلومات المقدمة في هذا الوقت، لا يمكن إثبات مزاعم الاعتداء الجنسي على كريستيانو رونالدو، لذلك، لن يكون هناك اتهام له".

وأشار التقرير، إلى أن المرأة خلال حديثها مع المُحققين، قالت إنها تعرف الشخص التي ادعت أنه اعتدى عليها، لكن دون أن تُحدد هويته، أو مكان الجريمة، ونتيجة لذلك أكدت الشرطة أنها غير قادرة على اتباع بروتوكولات التحقيق في قضايا الاعتداء الجنسي، نظرًا لعدم وجود أدلة جنائية حيوية.

وذكر البيان، أن أدلة الفيديو التي يُعتقد أنها تظهر تفاعلات بين الطرفين قبل وبعد الجريمة فقدت، مما أدى إلى إغلاق القضية لأول مرة.

#كريستيانو رونالدو #الاغتصاب

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