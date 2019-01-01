شاهد: احتفالات جنود الاحتلال خلال تنفيذ مجرزة تفجير المنازل في القدس المحتلة

القدس المحتلة / سما /

احتفل جنود الاحتلال، وهم يقومون بتنفيذ مجزرة هدم جماعية لعشرات المنازل الفلسطينية، بحي وادي حمص ببلدة صور باهر جنوب شرقي مدينة القدس المحتلة.

ويظهر في مقاطع الفيديو، جنود الاحتلال وهم متجمعون، يضحكون ويصفقون على واقع هدم المنازل الفلسطينية التي تقع في مناطق "أ"، والخاضعة لسيطرة السلطة الفلسطينية حسب اتفاق أوسلو.

وأمس الاثنين، باشرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، في هدم منازل فلسطينيين إلى الجنوب من مدينة القدس المحتلة.

وشردت عملية الهدم عشرات العوائل التي تضم أطفالا ومسنين ونساء وتركتهم من دون مأوى. ولم يتمكن سكان البنايات حتى من إخراج مقتنياتهم الشخصية من منازلهم، بعد أن ألقى بها جنود الاحتلال إلى الشارع.