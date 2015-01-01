كيفية تأثير الإعلانات على المواقع الإلكترونية؟

وكالات / سما /

تلعب شبكة المواقع الإلكترونية دوراً كبيراً في مختلف مجالات الحياة، وأصبحت الإعلانات هي الدور البارز والمصدر الرئيسي لدخل هذه المواقع، وتحديداً المواقع الإخبارية ومواقع المدونات والخدمات، مثل: مواقع الإعلانات المبوبة ومحركات البحث المتنوعة، حيث يعتمد الأفراد المالكين للمواقع على الإعلانات الإلكترونية بهدف تحقيق إيرادات تغطي جميع مصاريف ونفقات التشغيل، بالإضافة إلى جني ربح خالص مثل أي مشروع استثماري.

تنتشر على شبكة الإنترنت الكثير من مواقع الإعلانات المبوبة أيضاً، وذلك انطلاقاً من أهمية الدور الذي أصبحت تلعبه في تلبية متطلبات الأفراد، ومن أشهر هذه المواقع؛ موقع السوق المفتوح المنتشر في البلاد العربية وغيره الكثير من المنصات الإلكترونية الرائدة.

تُشاع فكرة بين أصحاب المواقع والأفراد قد تكون صحيحة نوعاً ما، وتتمحور حول أنّ كل ما كانت الإعلانات الظاهرة على صفحة الموقع أكثر كل ما كانت الأرباح أفضل، لذلك في الكثير من الأحيان نلقى مواقع الكترونية تقوم بعرض أكثر من ثلاثة مساحات إعلانية، وقد تصل إلى أربع أو سبع إعلانات مختلفة في المجال على واجهة الصفحة الواحدة وعلى نحو متقارب، مثل وضع إعلان يقوم بعرض عقارات وبالقرب منه إعلان آخر لوظيفة ما، بالإضافة إلى اعتقادهم بأن عدد النقرات التي تتم على صفحة الموقع تزيد من الإيرادات.

بالطبع هذه الإعلانات سوف تقوم بزيادة عدد النقرات والإيرادات اليومية، لكن سرعان ما سوف تلاحظ ظهور تأثيرات سلبية لذلك، إما على تصنيف صفحات الموقع في محركات البحث أو تراجع في عدد الزيارات نتيجة ملل الزوار من كثرة الإعلانات وتراجع مستوى خدمتهم، بالإضافة إلى ظهور نتائج على محرك البحث الشهير جوجل لمواقع تقوم بعرض محتوى بعدد أقل من الإعلانات، على سبيل المثال؛ إن كنت تبحث عن معلومات تخص سيارات أو محركات سوف يظهر لك في أعلى نتائج جوجل مواقع تحتوي على عدد قليل من الإعلانات ثم تتدرج إلى الأكثر، ولا يمكننا أن نتغاضى عن رسائل وتعليقات الزوار الذين سيبلغون أصحاب المواقع عن انزعاجهم من الإعلانات وقد يضطر العديد منهم إلى استخدام إضافات تقوم بحجبها.

تأثير الإعلانات على المواقع الإلكترونية

كما ذكرنا سابقاً تؤثر الإعلانات بشكل كبير على المواقع الإلكترونية، وأول تأثير للإعلانات في الصفحة الواحدة على الموقع يكمن في استهلاك بيانات زوار ومستخدمي الموقع، حيث يتصفح الكثير منهم هذه المواقع من خلال هواتفهم المحمولة عبر استخدام باقات إنترنت، وبالتأكيد سوف ينزعجون من أي موقع يستهلك انترنت أكثر من غيره، وتؤثر الإعلانات أيضاً على توجهات مستخدمي الموقع، حيث لا أحد منا يحبذ كثرة الإعلانات التي يراها وخصوصاً إن كان يبحث عن خدمة أو غرض محدد، وقد يشجعهم الأمر إلى استخدام تطبيقات أو إضافات لحجبها، مما سوف يؤثر سلباً على سمعة الموقع وعلى الأرباح التي يمكن للموقع تحقيقها بالطبع، وقد وصل عدد مستخدمي هذه الإضافات في الربع الثاني من عام 2015 إلى 198 مليون مستخدم عالمياً، وفي الولايات المتحدة الأمريكية زاد استخدامها خلال عام واحد بنسبة تصل إلى 48%، والمستخدمين إلى 45 مليون مستخدم.

الخبر السيء أن زيادة الإقبال على هذه الإضافات في الهواتف المحولة يهدد مجال صناعة الإعلانات على شبكة الإنترنت.