مواصفات شاومي Mi A3 الجديد

وكالات / سما /

اعلنت شركة شاومي عن اطلاق هاتفها الذكي Mi A3 الجديد، والذي يأتي مزودا بشاشة AMOLED قياس 88ر6 بوصة تعمل بدقة وضوح HD+ (1560 x 720 بيكسل) ومحمية بزجاج Corning Gorilla فئة 5.

وياتي معالج كوالكوم Snapdragon 665 ثماني النوى يعمل بسرعة تصل إلى 2 جيجاهرتز مع ذاكرة الهاتف وصول عشوائي بسعة 4 جوذاكرة داخلية بسعة 64 أو 128 جيجابايت.

شاومي من خلال كاميرا رئيسية ثلاثية بدقة 48 ميجابيكسل بمستشعر سوني، وعدسة واسعة الزاوية بدقة 8 ميجابيكسل وكاميرا العمق بدقة 8 ميجابيكسل، وتتيح هذه الكاميرا إمكانية تسجيل مقاطع الفيديو بدقة 4K وبسرعة 30 صورة في الثانية، وتأتي كاميرا الأمامية بدقة 32 ميجابيكسل.

يتميز موبايل شاومي Mi A3 الجديد ببطارية 4030 أمبير ساعة مع وظيفة الشحن السريع.

كما أنه يدعم شبكة الواي فاي 80211a/b/g/n/ac وتقنية البلوتوث 5.0 والنظام العالمي لتحديد المواقع GPS، ولم تفصح الشركة الصينية عن موعد إطلاق هاتفها الذكي الجديد في أسواق المنطقة العربية أو أسعاره المتوقعة.

مواصفات شاومي Mi A3 :

ابعاد الموبايل 153.5×71.9×8.5 مم

وزن الموبايل 173 جرام

تصميم الهاتف يأتي من الزُجاج من الأمام والخلف مع طبقة حماية Corning Gorilla Glass 5

يدعم الهاتف تركيب شريحتين إتصال من الجيل الرابع او شريحة واحده مع كارت ذاكرة خارجي يصل حجمه الى 256 جيجا

معالج كوالكوم سناب دراجون 665 ثماني النواة يعمل بقوة 2.0 جيجا هيرتز وبدقة تصنيع 11 نانو ميتر

معالج رسومي من كوالكوم وهو Adreno 610

شاشة الموبايل من نوع سوبر اموليد بحجم 6 بوصة بجودة HD+ وبكثافة بيكسلات 286 بيكسل لكل بوصة مع ابعاد عرض 19.5:9 ودقة 1080×2340 بيكسل

واجهة التشغيل هي اندرويد خام بدون تعديلات مع اندرويد باي 9.0

نسخة بمساحة تخزين 64 جيجا مع 4 جيجا رام او 128 جيجا مع 6 جيجا رام

كاميرا خلفية ثُلاثية تأتي الاولى بدقة 48 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/1.8 والثانيه بدقة 8 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.2 وهي عدسة تصوير عريض Ultra Wide والثالثه بدقة 2 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.4 وهي عدسة مُخصصه للعزل

الكاميرا الخلفية تأتي مع فلاش ليد وتدعم HDR وPanorama وتصوير فيديوهات بجودة 2160p@30fps

كاميرا اماميه بدقة 32 ميجا بيكسل بفتحة عدسة F/2.0 وتدعم الكاميرا HDR وتصوير فيديوهات بجودة 1080p@30fps

الهاتف به منفذ السماعات 3.5 مللي وبه مايك لعزل الضوضاء

بصمة الإصبع في Mi A3 موجوده اسفل الشاشة

بطارية بسعة 4030 مللي امبير من نوع ليثيوم ايون تدعم الشحن السريع 18 وات عن طريق منفذ USB Type C