خلل فني يوقف عمل وزارة المواصلات في "إسرائيل"

القدس المحتلة / سما /

أدى خلل في الحاسوب المركزي لوزارة المواصلات الإسرائيلية صباح اليوم الثلاثاء، إلى إغلاق كافة فروع الترخيص في اسرائيل حتى إشعار آخر.

وأفادت مصادر عبرية في الوزارة، بأن مصدر الخلل غير معروف، ويحتمل أن يتم إصلاحه في الساعات القريبة.

وقالت الوزارة، إنه بسبب الخلل في الحاسوب المركزي لن يتم استقبال الجمهور في كافة مكاتب الترخيص في أنحاء "إسرائيل" حتى إشعار آخر، وكذلك لن يكون بالإمكان إجراء عمليات ترخيص في فروع البريد في الأجهزة الآلية والخدمات الشبكية في الإنترنت ومركز الاستعلامات الهاتفي.